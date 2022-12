Towers trotz erneuter Niederlage optimistisch

Das erhoffte Erfolgserlebnis für die Veolia Towers Hamburg ist ausgeblieben. Anstatt mit einem Sieg in die Feiertage zu gehen, nimmt der Basketball-Bundesligist die von Cheftrainer Raoul Korner schon zuvor als Ergebniskrise betitelte Misere mit in die Weihnachtszeit. Sein Team hatte am Mittwochabend mit 76:83 im Eurocup gegen Gran Canaria verloren.