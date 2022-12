Der Prozess um die tödlichen Schüsse in einer Lübecker Villa wird neu aufgerollt. Zu Beginn schweigt der Angeklagte. Seit Verteidiger fordert, ihn auf freien Fuß zu setzen, damit der sein Enkelkind besuchen kann.

Der Angeklagte soll am 30. Dezember 2020 einen 38-Jährigen erschossen haben, den er für einen Einbrecher hielt.

Lübeck Tödliche Schüsse in Villa: Verteidiger beantragt Entlassung

Lübeck (dpa/lno). Waren die tödlichen Schüsse in einer Lübecker Villa ein tragischer Unfall oder ein gezielter Angriff? Um diese Frage geht es in dem Prozess, der am Donnerstag vor dem Lübecker Landgericht begonnen hat. Dort muss sich der heute 57 Jahre alte Angeklagte erneut wegen Totschlags verantworten, nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) ein erstes Urteil des Landgerichts Lübeck wegen Rechtsfehlern im November 2021 aufgehoben hatte.

Der 57-Jährige soll am 30. Dezember 2020 auf zwei Männer geschossen haben, die in seine verwahrlost wirkende Villa im Lübecker Stadtteil St. Gertrud eingestiegen waren. Einer von ihnen, ein 38 Jahre alter Mann, wurde von drei Schüssen im Rücken getroffen und starb im Krankenhaus. „Der Tod des Mannes tut mir unendlich leid“, hatte der Angeklagte im ersten Prozess gesagt. Am Donnerstag äußerte er sich zunächst nicht zu der Tat.

Stattdessen verlas der Richter die Aussage des Angeklagten aus dem ersten Prozess. Darin hatte er sich ausführlich zu seinem Leben und zum Tatgeschehen aus seiner Sicht geäußert. Die alte Villa vor dem Burgtor sei sein Elternhaus gewesen, in das er nach dem Tod seines Vaters eingezogen sei, um seine Mutter zu unterstützen. Nach seiner Handwerksausbildung sei er zur Bundeswehr gegangen, wo er unter anderem bei den Panzertruppen als Schießausbilder tätig gewesen sei, hatte er damals erklärt.

In den Monaten vor der Tat sei dann wiederholt in der alten Villa eingebrochen worden, hatte er im Prozess 2021 ausgesagt. „Ich hatte deshalb die Eingangstüren im Erdgeschoss mit Eisenstangen und mit Holzbalken, die ich unter die Türklinken gestellt hatte, gesichert“, hatte er 2021 ausgesagt. „Aber trotzdem hatte ich Angst vor Einbrechern.“ Auf die Frage, warum er damals nicht zur Polizei gegangen sei, hatte der ehemalige Alkoholiker geantwortet: „Ich schämte mich für den Zustand des Hauses und für meine Alkoholfahne.“

Als er in der Tatnacht plötzlich Personen im Haus bemerkt habe, sei er regelrecht in Panik verfallen, hatte er im ersten Prozess ausgesagt. Deshalb habe er seine Pistole aus dem Schrank geholt und damit ins Treppenhaus gefeuert. „Ich wollte Warnschüsse abgeben, um die Einbrecher zu erschrecken und ihnen Angst einzujagen.“ Ob er getroffen habe, habe er im Dunklen nicht gesehen.

Die Neun-Millimeter-Projektile trafen das 38 Jahre alte Opfer von hinten in den Brustkorb, das Becken und das Gesäß. Er sei dem Flüchtenden noch auf die Straße gefolgt. Dort habe er gesehen, wie sich der 38-Jährige auf einem Verteilerkasten abstützte, hatte der Angeklagte im ersten Prozess ausgesagt. „Er machte den Eindruck, als sei er gerade Joggen gewesen“, hatte der Angeklagte damals ausgesagt. Doch dieser Eindruck war falsch. Der 38-Jährige brach kurz darauf zusammen und starb wenig später im Krankenhaus.

Kurz vor Ende des Verhandlungstages stellte einer der Verteidiger des Angeklagten den Antrag, seinen Mandanten auf freien Fuß zu setzen. „Es besteht keine Fluchtgefahr mehr“, sagte der Verteidiger. „Außerdem hat mein Mandant sein in diesem Sommer geborenes Enkelkind noch nie gesehen.“ Über den Antrag sollte an einem der nächsten Verhandlungstage entschieden werden.

Der Prozess soll am 11. Januar fortgesetzt werden.

