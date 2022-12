Handball-Bundesligisten kämpfen um Pokal-Viertelfinale

In Flensburg kommt es zum Nordduell gegen den HSV Hamburg. Titelverteidiger Kiel gastiert bei einem Zweitligisten.

Hamburg (dpa/lno). Titelverteidiger THW Kiel sowie die SG Flensburg-Handewitt und der HSV Hamburg kämpfen am Donnerstag um den Einzug in das Viertelfinale des deutschen Handball-Pokalwettbewerbs. Während die Kieler (19.30 Uhr) beim Zweitliga-Siebten SG BBM Bietigheim antreten, kommt es in der Flens-Arena (19.00 Uhr) zum Nordduell zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem HSV Hamburg.

„Wir wollen nach Köln und dort unseren Titel verteidigen“, sagte Kiels Kreisläufer Patrick Wiencek, der gegen die klassentieferen Gegner aber zur Vorsicht mahnt. Die Flensburger wollen dagegen den Schwung aus dem 36:23-Derbysieg gegen den THW Kiel in der Liga mit in das Duell gegen die Hanseaten nehmen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg