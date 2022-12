Nordduell im Pokal-Achtelfinale, Kiel muss reisen

Im vorletzten Pflichtspiel des Jahres geht es für die Handball-Bundesligisten aus dem Norden am Donnerstag um den Einzug in das Viertelfinale des DHB-Pokals. In der Flens-Arena (19.00 Uhr) kommt es dabei zum Nordduell zwischen der SG Flensburg-Handwitt und dem HSV Hamburg. Titelverteidiger THW Kiel muss derweil zum Zweitliga-Siebten SG BBM Bietigheim reisen (19.30 Uhr).

Hamburg (dpa/lno). Im vorletzten Pflichtspiel des Jahres geht es für die Handball-Bundesligisten aus dem Norden am Donnerstag um den Einzug in das Viertelfinale des DHB-Pokals. In der Flens-Arena (19.00 Uhr) kommt es dabei zum Nordduell zwischen der SG Flensburg-Handwitt und dem HSV Hamburg. Titelverteidiger THW Kiel muss derweil zum Zweitliga-Siebten SG BBM Bietigheim reisen (19.30 Uhr).

„Wir brauchen die Stimmung und das Selbstvertrauen aus dem Spiel gegen Kiel“, sagte SG-Co-Trainer Mark Bult am Mittwoch. Das 107. Nordderby gegen den THW hatten die Flensburger am Sonntag mit 36:23 für sich entschieden. HSVH-Spielmacher Dani Baijens, der von 2017 bis 2018 das SG-Trikot getragen hatte, sagte: „Wir haben keinen Druck in der 'Hölle Nord'.“ Das Pokalduell sei ein Spiel in dem man nur „etwas gewinnen kann“. Am ersten Bundesliga-Spieltag hatte sich die SG erst in letzter Sekunde mit 31:30 durchgesetzt. Für die Partie am Donnerstag sind bislang etwas mehr als 5000 Karten verkauft worden.

Der THW ist gegen den Zweitligisten aus Bietigheim der klare Favorit. Kreisläufer Patrick Wiencek warnte jedoch davor, die Schwaben zu unterschätzen. „Für Bietigheim ist es vermutlich das Spiel des Jahres, deshalb müssen wir komplett fokussiert in die Begegnung gehen“, sagte der 33-Jährige: „Wir wollen nach Köln und dort unseren Titel verteidigen.“

Beide Spiele werden im kostenpflichtigen Livestream bei sportdeutschland.tv übertragen. Die Auslosung der Viertelfinalbegegnungen findet dann bereits am Freitag statt.

