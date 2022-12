Mann in Kieler Obdachlosenunterkunft schwer verletzt

Ein 30 Jahre alter Mann ist in einer Kieler Obdachlosenunterkunft mit einer Stichwaffe schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in der Nacht zu Mittwoch in ein Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Polizisten nahmen einen 25 Jahre alten Mann in der Nähe des als Erfrierungsschutz dienenden Containers fest. Beide hatten in der Unterkunft übernachtet.