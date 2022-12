Tennis DTB-Präsident will in Hamburg ein Masters-Turnier

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) möchte Hamburg als Standort für ein Masters-Turnier der Herren. „Mein Wunsch wäre ganz eindeutig, dass wir in Hamburg ein 1000er-Turnier ausrichten. Wie realistisch das ist, vermag ich nicht einzuschätzen“, sagte DTB-Präsident Dietloff von Arnim in einem Interview des „Hamburger Abendblatt“ (Mittwoch). Die Masters-1000er-Turniere sind die wichtigsten Veranstaltungen unterhalb der vier Grand-Slam-Turniere. Wenn das jedoch nicht möglich sei, werde das bereits vorhandene 500er-Turnier der Herren am Rothenbaum „weiterhin das Flaggschiff unserer Turnierlandschaft sein, im schönsten Tennisstadion der Welt“, meinte von Arnim.