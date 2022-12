Flensburg empfängt Kiel zum 107. Schleswig-Holstein-Derby

Während es für die Gäste um die Bundesliga-Tabellenführung geht, will die SG den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Der THW hat die größeren Personalsorgen.

Flensburg/Kiel (dpa/lno). Die SG Flensburg-Handewitt empfängt am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) den THW Kiel zum 107. Schleswig-Holstein-Duell. Während es für den deutschen Rekordmeister aus Kiel um die Verteidigung der Tabellenführung in der Bundesliga geht, wollen die Flensburger den Anschluss an die Spitzengruppe halten und die wohl letzte Chance zum Eingreifen in den Meisterschaftskampf nutzen.

„Wir werden alles tun, damit der THW nicht bei uns gewinnt. Ja, das ist eine Topmannschaft, und es ist schwer, sie zu stoppen. Aber wir sind gerade auch ganz gut drauf. Das wollen wir nutzen“, sagte SG-Rückraumspieler Magnus Röd. Die größeren Personalsorgen vor dem „Nord-Clasico“ haben die Kieler, bei denen die Stammkräfte Eric Johansson und Steffen Weinhold ausfallen werden.

