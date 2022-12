FC St. Pauli verbucht Überschuss: Kritik wegen Schultz-Aus

Der FC St. Pauli schreibt wieder schwarze Zahlen. Auf der Mitgliederversammlung des hanseatischen Fußball-Zweitligisten verkündete Clubchef Oke Göttlich am Samstag in Hamburg vor mehr als 1200 stimmberechtigten Mitgliedern einen Umsatz für das Geschäftsjahr 2021/22 in Höhe von 50,32 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte der Umsatz nach dem coronabedingten Einbruch bei lediglich 37,15 Millionen Euro gelegen.