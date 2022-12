St.-Pauli-Test vor Weihnachten bei Union Berlin

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli bestreitet sein erstes Testspiel in der Wintervorbereitung beim Bundesligisten 1. FC Union Berlin. Die Partie am kommenden Mittwoch im Stadion Alte Försterei wird um 13.00 Uhr angepfiffen. Das teilte der Verein am Freitag mit. Für Hamburger Fans werden 150 Karten bereitgehalten.