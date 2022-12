Hamburger Kunsthalle zeigt Caspar David Friedrich

Das Gemälde «Der Wanderer über dem Nebelmeer» von Caspar David Friedrich hängt in der Kunsthalle in Hamburg.

Zu seinem 250. Geburtstag widmet die Hamburger Kunsthalle dem deutschen Maler Caspar David Friedrich (1774-1840) eine große Retrospektive. Die Schau vom 15. Dezember 2023 bis zum 1. April 2024 lege den Fokus auf das Verhältnis von Mensch und Natur in den Landschaftsdarstellungen des bedeutendsten Künstlers der deutschen Romantik, teilte die Kunsthalle am Freitag mit. Zu sehen sind mehr als 50 Gemälde und rund 90 Zeichnungen aus dem In- und Ausland - darunter viele Schlüsselwerke -, ausgewählte Arbeiten seiner Weggefährten sowie Positionen zeitgenössischer Künstler mit Bezügen zu seinem Werk. Zum Bestand der Hamburger Kunsthalle gehören unter anderem seine Werke „Wanderer über dem Nebelmeer“ (um 1818), „Das Eismeer“ (1823/24) und „Meeresufer im Mondschein“ (1836).