Taxifahrerin bewahrt ältere Frau vor Betrug

Eine aufmerksame Taxifahrerin hat eine ältere Dame, die ihr Erspartes an falsche Polizisten übergeben wollte, vor dem Betrug bewahrt. Die Fahrerin wurde bei der Fahrt zum vereinbarten Übergabeort in der Itzehoer Innenstadt misstrauisch und rief die Polizei, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Demnach hatten sich die Betrüger bei der 86-Jährigen aus Schafstedt am Donnerstag telefonisch gemeldet und sich als Polizeibeamte ausgegeben. Sie sagten ihr, dass ihr Enkel einen Unfall verursacht habe, weshalb 35.000 Euro Kaution gefordert würden. Die alarmierte Frau habe 15.000 Euro von ihrem Konto abgehoben und sich mit dem Taxi auf den Weg gemacht. Die herbeigerufene Polizei habe die Täter am vereinbarten Übergabeort nicht angetroffen und auch eine Fahndung sei zunächst negativ verlaufen.