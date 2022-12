Raub in Hamburg-Eißendorf: Opfer von hinten niedergeschlagen

Das spätere Opfer und der Täter hatten sich vor der Attacke noch unterhalten. Nach der Busfahrt kam es in Eißendorf zum Überfall.

Hamburg. Ein 35 Jahre alter Mann ist in Hamburg-Eißendorf Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Polizei sucht nun nach dem Täter und bittet Zeugen um ihre Mithilfe.

Der Mann war, wie sein Opfer, am Freitagabend mit dem Bus (Linie 143 oder 443) von der Haltestelle Harburg-Rathaus in Richtung Eißendorf unterwegs. Im Bus sprachen die Männer kurz miteinander, um 23.10 Uhr stieg der 35-Jährige mit einem Freund an der Haltestelle Mehringweg aus dem Bus. Auch der spätere Täter verließ dort den Bus.

Opfer wurde laut Polizei mit einem Gegenstand niedergeschlagen

Nachdem der 35-Jährige sich dort bei einem Kiosk Zigaretten gekauft hatte, wurde er von hinten plötzlich mit einem Gegenstand niedergeschlagen. Der Räuber nahm sein Portemonnaie und flüchtete.

Das Opfer, das mit Kopfverletzungen von einem Arzt behandelt werden musste, konnte den Räuber bei der Polizei beschreiben. Er ist etwa 1,74 Meter, schlank und zwischen 23 und 27 Jahren alt. Sein Aussehen beschreibt die Polizei als südländisch.

Zeugen, die helfen können, den Täter zu finden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: etwa unter der Hinweisnummer 040/ 4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle.

