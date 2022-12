Zwei Fahrkartenkontrolleure in S-Bahn angegriffen

Ein 34-jähriger Fahrgast hat in der Hamburger S-Bahn zwei Kontrolleure angegriffen und leicht verletzt. Die Tat habe sich am Sonntagmorgen in der Linie S3 zwischen den Stationen Königstraße und Bahnhof Altona ereignet, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Die Kontrolleure der Deutschen Bahn stellten zunächst fest, dass der 34-Jährige ohne Fahrschein unterwegs war. Bei der Kontrolle reagierte der Fahrgast aggressiv und schlug einem der Kontrolleure mehrfach mit der Faust gegen den Kopf. Der zweite Kontrolleur wurde leicht am Hals verletzt, wie die Bundespolizei weiter mitteilte. Es gelang den DB-Mitarbeitern, den Angreifer bis zum Eintreffen der Bundespolizei am Bahnhof Altona zu fixieren. Gegen den Fahrgast wurden mehrere Verfahren wegen des Verdachts auf Körperverletzung sowie des Erschleichens von Leistungen eingeleitet.