Landtag Opposition sorgt sich um Investitionen in Krankenhäuser

Ein Schild Notaufnahme hängt an einem Krankenhaus.

Die Opposition im Kieler Landtag verlangt von der schwarz-grünen Landesregierung Klarheit über geplante Investitionen in die Krankenhäuser. Die Regierung dürfe vereinbarte Finanzmittel nicht infrage stellen, erklärten SPD, FDP und SSW am Montag in einer Mitteilung. Hintergrund seien Äußerungen von Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) im Sozialausschuss „über notwendige Nachverhandlungen mit der Finanzministerin über ursprünglich bereits zugesagte und nun wieder infrage gestellte Investitionsmittel“.