Hunderte Strohballen wohl wegen Brandstiftung abgebrannt

Hunderte Strohballen sind in Kremperheide (Kreis Steinburg) auf einer Weide komplett niedergebrannt. Ursache für das Feuer am Sonntagabend war vermutlich Brandstiftung, wie die Polizei Itzehoe am Montag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen seien zwischen 500 bis 800 Strohballen abgebrannt. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Gebäude des dazugehörigen Hofes blieben unbeschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.