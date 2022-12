Linienbusse rollen nach Havarie wieder über Hochbrücke

Seit Montagmorgen dürfen Kieler Linienbusse wieder planmäßig über eine der beiden beschädigten Holtenauer Brücken fahren. „Alles lief wie geplant und der erste Bus rollte regulär über die Brücke“, sagte der Direktor des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr, Torsten Conradt, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Conradt informierte sich am Morgen selbst an der Brücke. „Bisher verläuft alles optimal.“