Towers-Coach beklagt fehlende Physis gegen Chemnitz

Der Sieg im Eurocup gegen Hapoel Tel Aviv am vorigen Mittwoch hat bei den Veolia Towers Hamburg nicht die positive Wirkung im BBL-Spiel gegen die Niners Chemnitz entfaltet, wie es sich das Team erhofft hatte. Vielmehr war eher das Gegenteil der Fall. „Es war sicherlich kein ganz ungünstiger Zeitpunkt, uns zu erwischen. Wir haben bei dem Sieg gegen Hapoel sehr viel Energie gelassen, emotional und auch physisch“, räumte Cheftrainer Raoul Korner am Sonntag nach dem 81:104 (44:54) und der vierten Bundesliga-Niederlage in Serie ein.