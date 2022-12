Kind und Jugendliche bei Wohnhausbrand gestorben

Beim Brand eines Bauernhauses in Pronstorf (Kreis Segeberg) sind am Samstag ein Kind und eine Jugendliche ums Leben gekommen. Nach dpa-Informationen handelt es sich um einen dreijährigen Jungen und eine 17-Jährige, die Halbgeschwister sind. Die Mutter wurde demnach mit einem weiteren Kind ins Krankenhaus gebracht. Zu ihren Verletzungen lagen zunächst keine Angaben vor. Zuvor hatten verschiedene Medien über den Tod zweier Kinder berichtet.

Das Bauernhaus wurde bei dem Großbrand völlig zerstört, wie die Polizei am Samstag mitgeteilt hatte. Das Feuer war am frühen Morgen gegen 4.17 Uhr bemerkt worden. Die Feuerwehr habe mehrere verletzte Bewohner gerettet und weitere in Sicherheit gebracht, hieß es. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

