Dieb springt bei Flucht in kalten Hamburger Kanal

Nach einem Einbruch hat ein 47-Jähriger versucht mit einem Sprung in den Mittelkanal in Hamburg vor der Polizei zu flüchten. Am Sonntagabend brach der Mann in ein Bürogebäude mit angrenzenden Lagerräumen ein und traf dort auf einen Mitarbeiter, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als Fluchtweg wählte der Täter dann den Sprung aus dem Fenster in den kalten Kanal. Kurze Zeit später verließ der 47-Jährige von selber das Wasser und kam mit Verdacht auf Unterkühlung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Informationen stahl er einen kleineren Geldbetrag aus dem Büro.