24:22 gegen Melsungen: THW Kiel neuer Tabellenführer

Kiel/Flensburg (dpa/lno). Rekordmeister THW Kiel steht wieder an Tabellenspitze der Handball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha nutzte am Sonntag die 32:31-Vorlage des SC Magdeburg bei den Füchsen Berlin. Durch den knappen 24:22 (17:10)-Heimsieg über die MT Melsungen zogen die Norddeutschen an den Hauptstädtern vorbei. Der THW geht nun als Liga-Primus in das 107. Nordderby am nächsten Wochenende bei der SG Flensburg-Handewitt, die ihr Auswärtsspiel beim Bergischen HC 31:18 (14:5) gewann.

Die 10 049 Zuschauer in der Kieler Arena mussten sich auf ein besonderes Outfit der Hausherren einstellen. Erstmals seit 25 Jahren liefen die THW-Akteure nicht in schwarzen oder weißen Jerseys auf, sondern in bunten Sondertrikots, mit denen auf den Schutz der Meere und der schleswig-holsteinischen Küsten aufmerksam gemacht werden sollte.

Der THW, der Mitte der zweiten Halbzeit schon mit 21:14 (43.) geführt hatte, machte es noch einmal spannend. Auch weil MT-Keeper Adam Morawski 20 Paraden zeigte, war Melsungen beim 22:23 in der Schlussminute wieder dran. Nikola Bilyk, mit sechs Treffern bester Werfer der Gastgeber, sorgte mit dem letzten Wurf der Partie jedoch für die Entscheidung.

Bei den Flensburgern standen Kapitän Johannes Golla nach seiner Fußverletzung und Spielmacher Jim Gottfridsson nach überstandenem Magen-Darm-Infekt wieder im Kader. Dafür musste Trainer Maik Machulla auf den erkrankten Magnus Röd verzichten. Die Wurfgewalt des norwegischen Rückraumspielers wurde gegen den überforderten BHC aber nicht benötigt. Mit jeweils sechs Treffern waren Lasse Möller und Emil Jakobsen die erfolgreichsten Torschützen der SG.

Vor dem norddeutschen „Handball-Clasico“ am kommenden Sonntag (14.00 Uhr/Sky) in der Flensburger Arena haben beide Clubs noch die letzten internationalen Aufgaben des Jahres zu erledigen. Die SG empfängt am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) in der European League die Ungarn von FTC Budapest, der THW tritt am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN) in der Champions League beim dänischen Vertreter Aalborg HB an.

