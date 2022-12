Deutsche Hockey-Herren verlieren Finale der Hallen-EM

Die deutschen Hockey-Herren haben bei der Hallen-EM in Hamburg ihren Heimvorteil nicht nutzen können und mussten sich mit Platz zwei begnügen. Einen Tag nach dem 5:4 (1:2)-Erfolg der deutschen Damen gegen die Niederlande und dem Gewinn des 16. Hallen-EM-Titels konnten die DHB-Herren nicht nachziehen. Im Endspiel am Sonntag unterlag das Team um Rekordnationalspieler Tobias Hauke dem Hallen-Weltmeister aus Österreich mit 1:2 (1:1). Vor 3400 Besuchern in der Sporthalle Hamburg reichte am Sonntag die Führung durch Paul Doesch (10. Minute/Siebenmeter) nicht für das deutsche Team, das seinen vor zwei Jahren gewonnenen Titel nicht verteidigen konnte. Matchwinner für das Austria-Team war der zweifache Torschütze Fabian Unterkircher (19./39.).