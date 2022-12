Bombe im Kieler Werftpark entschärft

Eine im Kieler Werftpark gefundene Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Sonntag nach einer aufwendigen Evakuierung entschärft worden. Die Polizei gab am frühen Nachmittag Entwarnung. Rund 7500 Anwohner im Stadtteil Gaarden, die am Morgen ihre Wohnungen hatten verlassen müssen, konnten zurückkehren. Weil etliche Transportwünsche für hilfsbedürftige Personen sehr spät geäußert worden waren, verzögerte sich der Beginn der Entschärfung erheblich.