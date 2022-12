Gewerkschaft kritisiert Arbeitsbelastung im Rettungsdienst

Die Gewerkschaft Komba kritisiert eine Überlastung der Mitarbeiter im Hamburger Rettungsdienst. Die mehr als 80 Rettungswagen in der Stadt würden seit Monaten so häufig alarmiert, dass die Belastung für die Beschäftigten inzwischen unerträglich hoch sei, teilte der Landesvorsitzende Jürgen Minners am Samstag mit. Einige Rettungswagen würden täglich zu mehr als 20 Einsätzen alarmiert. Eine Vor- und Nachbereitung der Einsätze sei oft nicht mehr möglich.