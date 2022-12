Tafeln vor Problemen: Mehr Kunden, weniger Spenden

Großer Andrang stellt die Lebensmittel-Tafeln in Deutschland vor Probleme. „Die Lage der Tafeln in Deutschland ist so herausfordernd wie noch nie zuvor in der 30-jährigen Geschichte“, sagte der Vorsitzende des Dachverbandes der Tafeln, Jochen Brühl, der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben mehr Kundinnen und Kunden - gleichzeitig werden weniger Lebensmittel gespendet.“ Die Tafeln seien am Limit. Menschen in der Grundsicherung, Alleinerziehende, Rentner, Geflüchtete, Obdachlose: Mehr als zwei Millionen Menschen werden den Angaben zufolge von den mehr als 960 Tafeln bundesweit unterstützt.