Betrunkener Mann fällt in Hamburg in S-Bahn Gleise

Ein alkoholisierter 47-jähriger Mann ist in Hamburg am Berliner Tor in die S-Bahn Gleise gefallen und hat sich dabei schwer verletzt. In den Gleisen kam er mit der Stromschiene in Kontakt und erlitt einen Stromschlag, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Mehrere Menschen setzten Notrufe ab. Nach Angaben von Zeugen und Überwachungskameras torkelte der 47-Jährige am Donnerstagabend betrunken am Bahnsteig und fiel ohne Fremdeinfluss in die Gleise. Der Mann wurde aus den Gleisen gerettet und kam in ein Krankenhaus. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet.