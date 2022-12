Hamburgs Schwanenvater jetzt im E-Boot unterwegs

Hamburgs Schwanenvater unterwegs im E-Boot: Olaf Nieß und sein Team haben für Fahrten auf der Alster zwei Boote umgerüstet. Sie verfügen über jeweils zwei Batterien, die landseitig in Eppendorf geladen werden, wie das Bezirksamt Hamburg-Nord am Freitag mitteilte. Leistungstechnisch sei eines der Boote mit einem 25 PS-Benzinmotor und das andere mit einem 9,9 PS-Benzinmotor vergleichbar. „Das für Hamburg so symbolträchtige Schwanenwesen ist ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, die Mobilitätswende auf der Alster voranzutreiben“, sagte Bezirksamtsleiter Michael Werner-Boelz. „Die Umrüstung ist ein wichtiger Schritt in Richtung emissionsfreier Verkehr auf der Alster ab 2030.“