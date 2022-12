In Lübeck entsteht katholischer Schulneubau

Der Neubau einer katholischen Grundschule in Lübeck geht in die Realisierungsphase. Nach langen Vorbereitungen ist in Lübeck der erste Spatenstich für die Johannes-Prassek-Schule gesetzt worden. Das Vorhaben sei der derzeit einzige Neubau einer katholischen Schule in Schleswig-Holstein, teilte das Erzbistum Hamburg mit. Der Unterricht in der neuen Schule soll im Herbst 2023 beginnen. Die Kosten des Neubaus sollen nach Angaben eines Sprechers rund 5,5 Millionen Euro betragen.