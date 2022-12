Angriff mit Cuttermesser: Gericht spricht Angeklagten frei

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Das Landgericht Hamburg hat einen 38 Jahre alten Mann vom Vorwurf des versuchten Mordes freigesprochen. Das Gericht habe am Montag eine Schuldunfähigkeit des Angeklagten nicht ausschließen können, teile ein Gerichtssprecher mit. In einem solchen Fall muss der Angeklagte laut Gesetz frei gesprochen werden. Der Mann soll in der Nacht zum 1. Januar 2021 in Hamburg-Neuwiedenthal einen Mann mit einem Cuttermesser am Hals verletzt haben.