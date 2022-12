Tschentscher will Maskenpflicht im ÖPNV bis zum Frühling

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher will die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr bis zum Frühling beibehalten. „Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und die Isolationspflicht bei akuter Infektion sollten wir noch bis zum Frühjahr aufrechterhalten, damit in der kalten Jahreszeit nicht zu viele Menschen gleichzeitig erkranken“, sagte der SPD-Politiker in einem Interview der „Hamburger Morgenpost“ („Mopo“/Samstag). Das Nachbarland Schleswig-Holstein will die Maskenpflicht in Bus und Bahn nicht über das Jahresende hinaus verlängern. Auch hat es die Isolationspflicht bereits Mitte November beendet.

„Ich halte es nicht für sinnvoll, dass frisch infizierte Personen zur Arbeit gehen und ihre Kollegen anstecken“, sagte Tschentscher. Das würde den Personalausfall in den Unternehmen noch verstärken. „Wer krank ist, sollte zu Hause bleiben“, betonte der Bürgermeister. Die unterschiedlichen Regelungen könnten für Menschen, die in einem der beiden Bundesländer leben und jeweils in dem anderen Bundesland arbeiten, in der Praxis zu Problemen führen. Nämlich dann, wenn im Heimatort Hamburg Isolationspflicht besteht, nicht aber am Arbeitsort in Schleswig-Holstein.

