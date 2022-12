BSV auf Europa-Tour: Leun-Team in Norwegen gefordert

Wenn eine misslungene Generalprobe ein gutes Omen ist, dann können die Bundesliga-Handballerinnen des Buxtehuder SV mit einem guten Gefühl in das Qualifikations-Hinspiel der European League bei Fana Handball (Norwegen) gehen. Weniger erfreulich aus Sicht der Mannschaft von Trainer Dirk Leun vor der Partie am Samstag (16.00 Uhr): Bei dem Spiel, das am Mittwoch gegen die HSG Bad Wildungen 21:23 verloren ging, handelte es sich um das Pokal-Achtelfinale. Damit ist für den ambitionierten BSV in einem von drei Wettbewerben in dieser Saison bereits Schluss.