Betrunkener Mann fährt mit Auto gegen Hauswand

Ein betrunkener Mann ist am frühen Freitagmorgen in Hamburg mit seinem Auto gegen eine Hauswand gefahren. Der Fahrer sei nach dem Unfall zunächst geflüchtet, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag in Hamburg. Zeugen hatten den Unfall gemeldet. Der Mann habe aber wenig später im Rahmen der Fahndung in der näheren Umgebung angetroffen werden können. Er sei erheblich betrunken gewesen.