Glasfaseranschluss für 62 Prozent der Wohnungen möglich

In Schleswig-Holstein können aktuell 62 Prozent Wohnungen mit Glasfaserkabel versorgt werden. Das ist die bundesweite Spitzenposition, wie das Wirtschaftsministerium am Donnerstag zum 14. Glasfaserforum in Neumünster mitteilte. Deutschlandweit liegt der Wert nach Angaben des Breitband-Kompetenzzentrums Schleswig-Holstein bei rund 26 Prozent.