Mehrmonatige Unterbrechungen der U-Bahnlinie 4 im Frühjahr

Hamburg (dpa/lno). Wegen der Verlängerung der U-Bahnlinie 4 wird die Strecke ab Jahresanfang für mehrere Monate unterbrochen. Das Bauprojekt erzwinge zwei Unterbrechungen auf dem östlichen U2/U4-Linienast, teilte die Hochbahn am Mittwoch mit. Vom 2. Januar bis zum 9. März 2023 (10 Wochen) ist die Strecke zwischen den Haltestellen Hammer Kirche und Horner Rennbahn gesperrt, von Mai 2023 bis zum März 2024 (11 Monate) fährt keine U-Bahn zwischen den Haltestellen Rauhes Haus und Legienstraße. Für beide Sperrungen werde ein Ersatzverkehr mit Bussen angeboten, hieß es.

„Sperrungen sind für unsere Fahrgäste immer unerfreulich – aber bei diesem für den Hamburger Osten so wichtigen Bauprojekt leider auch unumgänglich“, sagte Sven Möller, Hochbahn-Betriebsleiter U-Bahn. Während die Arbeiten zur Verlängerung der U4 rund um die Horner Rennbahn und am zweiten Bauabschnitt in der Manshardtstraße auf Hochtouren laufen, beginnen im Frühjahr die Arbeiten für das Kernstück des U4-Projekts zur Ausfädelung der U4 aus dem Bestandsnetz: ab Mai 2023 wird das Kreuzungsbauwerk U2/U4 Horner Rennbahn errichtet.

Mit dem neuen U4-Abschnitt sollen rund 13.000 Menschen künftig eine U-Bahn-Haltestelle in direkter Nähe erhalten. Bislang bindet die U4 HafenCity und Innenstadt an und fährt danach auf der Strecke der U2 über die Horner Rennbahn Richtung Billstedt. Künftig wird sie hinter der Horner Rennbahn in Richtung Nordosten auf einer 1,9 Kilometer langen Strecke die zwei neu zu bauenden Haltestellen Stoltenstraße und Horner Geest bedienen. Ende 2026 sollen die ersten Fahrgäste einsteigen und dann in nur 13 Minuten von der Horner Geest zum Hauptbahnhof fahren können.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg