Brosda macht Mut für Theaterbesuche

Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda hat den Menschen Mut für einen Theaterbesuch gemacht. Denjenigen, die sagten: „„Mich wollen die da nicht. Ich bin damit nicht gemeint. Ich habe nicht das Richtige anzuziehen“, denen sage ich: Kommt vorbei“, sagte der SPD-Politiker in einem Interview der „Hamburger Morgenpost“ („Mopo“/Mittwoch). Denn wenn man erstmal drin sei, werde man merken, dass niemand schräg schaue, wenn man mit Jeans und T-Shirt auftauche. „Und man braucht auch keine vier Semester Germanistik, um zu verstehen, was da auf der Bühne passiert.“ Brosda betonte: „Mach dir deinen eigenen Reim. Wenn’s nicht funkt, okay, dann hat man’s ausprobiert und findet sicher was anderes.“