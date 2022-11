„Mehr als eine warme Mahlzeit“ - Weihnachten für Obdachlose

Nach zwei Jahren Corona-Pause konnten am Dienstagabend wieder mehr als 400 Bedürftige und obdachlose Hamburger eine Weihnachtsfeier in der Fischauktionshalle feiern. Unter dem Motto „Feiern und Gutes tun“ gab es ein Drei-Gänge-Menü mit Getränken und ein Showprogramm mit dem Hamburger Gospel Train. „So konnten die Menschen, an die so oft niemand denkt, die eigenen Probleme für einige Stunden ein Stück weit vergessen“, teilten die Veranstalter mit. Wegen der Corona-Pandemie hatte es in den vergangenen zwei Jahren nur ein weihnachtliches Menü „To Go“ gegeben.