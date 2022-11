Goldschmidt begrüßt Gewinnabschöpfung erst zum 1. Dezember

Schleswig-Holsteins Energiewendeminister Tobias Goldschmidt hat begrüßt, dass die „Zufallsgewinne“ auf dem Strommarkt zur Mitfinanzierung der Strompreisbremse nicht wie zunächst geplant rückwirkend abgeschöpft werden sollen. Es sei gut, dass das Bundeskabinett die Abschöpfung erst zum 1. Dezember 2022 beschlossen habe, sagte der Grünen-Politiker am Montag. „Damit hat der Bund eine wichtige Forderung aus Schleswig-Holstein aufgegriffen. Eine rückwirkende Abschöpfung wäre ein großer Vertrauensbruch gewesen und hätte enorme Unsicherheit in der Erneuerbaren Branche erzeugt“, sagte Goldschmidt. „Genau das aber wäre Gift für dringend benötigte Investitionen in die Energiewende.“