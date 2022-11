Anschlussstelle Scharbeutz auf A1 ab Dienstag wieder frei

Die Anschlussstelle Scharbeutz der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Lübeck wird am Dienstag im Lauf des Nachmittags wieder für den Verkehr freigegeben. Autofahrer könnten dann wieder von Norden kommend die Autobahn verlassen und aus Richtung Lübeck auf die Autobahn auffahren, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Montag mit. Im gesamten Baufeld müsse aber noch mit Restarbeiten wie dem Rückbau der Mittelstreifenüberfahrten und dem Schließen der Mittelplanken gerechnet werden, sagte eine Sprecherin. Das Ende der Gesamtmaßnahme ist den Angaben zufolge im Dezember und noch vor Weihnachten geplant.