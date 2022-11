Gesundheitliche Gründe: Westhagemann will Senat verlassen

Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) will aus gesundheitlichen Gründen aus dem Senat ausscheiden. „Ich hatte vor einem Jahr eine Krebsdiagnose bekommen“, sagte er am Montag dem „Hamburger Abendblatt“. Man habe an seinen Stimmbändern einen Tumor festgestellt. „Die Erkrankung war Gott sei Dank in einem frühen Stadium, so dass es mir heute gut geht. Dennoch hatte ich mir damals die Frage gestellt, wie es in meinem Leben weitergeht.“