Auf der B76 hat eine Person einen größeren Eisblock von einer Brücke in Schwentinental (Kreis Plön) geworfen und ein Auto getroffen. Der Eisblock landete am Mittwoch auf dem Autodach einer 24-Jährigen, welche leichte Verletzungen erlitt, teilte die Polizei am Montag mit. Den Eisblock soll ein Kind im Alter von acht bis zwölf von der Brücke Fernsichtweg geworfen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.