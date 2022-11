Günther besucht Projekt zur Moorvernässung

In Schleswig-Holstein sollen viele Moore wieder nass sein. Die Trockenlegung aus früheren Generationen wird unter anderem aus Klimaschutzgründen repariert. Der Ministerpräsident guckt sich an, wie das funktioniert.

Nutteln (dpa/lno). Moore haben das Zeug zum Klimaschützer. Weil Schleswig-Holstein reich an Mooren ist, setzt die Landesregierung auf dieses Potenzial. Das Problem: Viele Moore sind seit Jahrzehnten trockengelegt und schaden dem Klima, statt es zu schützen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) besucht am Montag ein Projekt der Stiftung Naturschutz im Kreis Steinburg, um sich über die Fortschritte bei der Wiedervernässung von Mooren zu informieren.

Nach Angaben des Umweltministeriums gibt es rund 130.000 Hektar Moorfläche in Schleswig-Holstein, mehr als acht Prozent der Landesfläche. Der größte Teil wird landwirtschaftlich genutzt. Im trockenen Moor wird nach und nach der Torf zersetzt. Dabei entweichen unter anderem große Mengen Kohlendioxid (CO2) in die Atmosphäre und treiben den Klimawandel voran. Außerdem sackt der Boden ab.

Deshalb werden entwässerte Moore in Schleswig-Holstein wieder vernässt. Das stoppt die Zersetzung, es beginnt neues Wachstum von Torfmoosen. Nasse Moore haben weitere positive Effekte zum Beispiel auf die Biodiversität, weil sie Lebensraum für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten bieten.

In Schleswig-Holstein stammen nach Angaben der Stiftung Naturschutz rund 2,8 Millionen Tonnen CO2 jährlich aus trockengelegten Mooren. Das ist etwa so viel, wie alle Personenwagen im Land verursachen. In ganz Deutschland stammen demnach sieben Prozent der CO2-Emissionen aus entwässerten Mooren.

Beim Projekt Herrenmoor, das Günther besucht, geht es um 260 Hektar Fläche und eine Einsparung von 2600 Tonnen CO2-Äquivalenten im Jahr. Baustart war im September.

