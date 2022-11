X-Mass-Run: Weihnachtlicher Kostüm-Lauf im Hamburg

Teilnehmer des X-Mass Run St. Pauli laufen in weihnachtlichen Verkleidungen durch das Millerntorstadion.

Bunt, bunter, X-Mass-Run: Für den Fünf-Kilometer-Lauf im und am Hamburger Millerntor-Stadion am ersten Advent hatten sich viele der rund 2700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Kostüme geworfen. Zwar dominierten die rot gekleideten Weihnachtsmänner das Bild, doch auf dem Rundkurs, der zweimal durch die Arena führte, waren auch viele fantasievolle Verkleidungen zu bewundern. Ein Teilnehmer hatte sich als übergroßer Keks verkleidet, eine Teilnehmerin als gedeckter Tisch. Dazu gesellte sich ein Weihnachts-Paar samt Surfbrett-Luftmatratze. Zwei befreundete Paare waren als Adventskalender samt Kranz unterwegs. Die Idee dazu hatte Petra Vollbrecht vom MTV Müden/Örtze. Sie erzählte im Ziel: „Es war super, hat viel Spaß gemacht.“