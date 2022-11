Verkehr Polizisten stoppt Raser nach verbotenem Rennen in Hamburg

Wegen Verdachts der Teilnahme an einem illegalen Autorennen ermittelt die Hamburger Polizei gegen einen 20-Jährigen. Beamte konnten einen der beiden beteiligten Wagen in der Nacht zum Samstag gegen 0.39 Uhr im Stadtteil St. Georg stoppen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie beschlagnahmten sowohl den Führerschein als auch den Wagen. Der zweite Fahrer ist der Polizei hingegen noch unbekannt.