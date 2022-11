Touré fordert Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen

Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) hat zu mehr Schutz von Frauen vor Gewalt aufgerufen. Aktuelle Zahlen des Bundeskriminalamtes belegten, dass Gewalt gegen Frauen kein Randphänomen sei, sagte die Ministerin am Freitag anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen.

Kiel (dpa/lno). Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) hat zu mehr Schutz von Frauen vor Gewalt aufgerufen. Aktuelle Zahlen des Bundeskriminalamtes belegten, dass Gewalt gegen Frauen kein Randphänomen sei, sagte die Ministerin am Freitag anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen.

Sie kündigte an, in Schleswig-Holstein ein neues Kompetenzzentrum gegen geschlechtsspezifische Gewalt einzurichten. Künftig müssten auch Gewalt gegen Frauen und Mädchen mit Behinderungen, Suchterkrankungen oder einer Migrationsbiografie stärker in den Blick genommen werden, forderte sie.

Am Abend wollte Touré in Lübeck am Aktionstag „Lübeck wird orange“ teilnehmen. Aus diesem Anlass sollte das Holstentor orangefarben angestrahlt werden.

