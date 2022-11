Ärztekammer: Auslaufen der Impfpflicht für Klinikpersonal

Hamburgs Ärztekammer hat Pläne für ein Ende der Corona-Impfpflicht für Personal in Kliniken und Pflegeheimen begrüßt. „Das ist ein sinnvoller Schritt“, sagte Ärztekammer-Präsident Pedram Emami am Freitag in Hamburg. In der Hansestadt seien vergleichsweise wenig Fälle gemeldet und wenn, dann habe es nur selten Konsequenzen gegeben. „Dafür war der Verwaltungsaufwand bei den Einrichtungen und in den Behörden groß. Es ist gut, dass diese Regelung im neuen Jahr Geschichte sein wird“, sagte Emami.