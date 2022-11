Steinmeier gratuliert Reemtsma zum Geburtstag

Hamburg (dpa/lno). Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem Literaturwissenschaftler Jan Philipp Reemtsma zum 70. Geburtstag gratuliert und dessen Arbeit gewürdigt. Reemtsma habe mit der Gründung des Hamburger Instituts für Sozialforschung wichtige publizistische Vorhaben und historische Projekte zum Laufen gebracht, sagte Steinmeier am Freitag.

Die beiden Wanderausstellungen über die Verbrechen der Wehrmacht gelten nach Meinung des Bundespräsidenten bis heute als Meilensteine in der Geschichtsaufarbeitung. Das Hamburger Institut für Sozialforschung habe damit zum ersten Mal öffentlich dargestellt, dass auch deutsche Soldaten am Massenmord in der Sowjetunion beteiligt waren. Reemtsmas Arbeit sei nicht nur Wissenschaft, sondern auch immer eine Brücke zur Gegenwart, sagte Steinmeier weiter. Reemtsma habe mit seinem Wirken „den Blick auf totalitäre Ideologien und auf unmenschliche Verhaltensweisen geschärft“. Reemtsma wird am Samstag 70 Jahre alt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg