Rund 1,7 Millionen Mitglieder wählen Kirchengemeinderäte

Am Sonntag werden in den mehr als 900 Gemeinden der evangelischen Nordkirche neue Kirchengemeinderäte gewählt. Wahlberechtigt sind nach Angaben der Nordkirche rund 1,7 Millionen Kirchenmitglieder ab 14 Jahren in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Zur Wahl stellten sich insgesamt rund 7500 Menschen, die das Leben in den Kirchengemeinden vor Ort ehrenamtlich mitgestalten wollten, sagte Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt.