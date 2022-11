Schiffswrack aus der Trave soll gehoben werden

Das historische Schiffswrack, das bei Travemünde auf dem Grund der Trave entdeckt wurde, soll geborgen werden. Das hat die Lübecker Bürgerschaft am Donnerstagabend mit großer Mehrheit beschlossen. Die Kosten der Bergung werden auf bis zu 2,5 Millionen Euro geschätzt. Die Kosten für eine potenzielle Konservierung des Wracks seien in dieser Summe nicht enthalten, sie würden noch ermittelt, heißt es in der Vorlage. Zuerst hatte NDR 1 Welle Nord über den Beschluss berichtet.