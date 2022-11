Tschentscher hält Antrittsrede als Bundesratspräsident

Vier Wochen nach seiner Wahl zum Bundesratspräsidenten hält Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher am Freitag in Berlin seine Antrittsrede in der Länderkammer. Es ist bereits die zweite Sitzung unter seiner Leitung. In der vergangenen Woche war der Bundesrat zu einer Sondersitzung zum Thema Bürgergeld zusammengekommen. Der SPD-Politiker hatte das Amt am 1. November übernommen.