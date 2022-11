Hamburg mit Kampagne „Schenk doch Kultur“

Die Stadt Hamburg wirbt mit der Kampagne „Schenk doch Kultur“ für mehr kulturelle Weihnachtsgeschenke. Um dafür einen Einblick in ihre Häuser zu geben, veröffentlichten viele kulturelle Einrichtungen Spotify-Playlists, wie die Behörde für Kultur und Medien am Donnerstag mitteilte. In den Playlists stellten die Hamburger Kultureinrichtungen Songs zusammen, die mit ihren Häusern in Verbindung stehen. Die Behörde für Kultur und Medien erhofft sich von der Kampagne, dass nach der langen Pause während der Corona-Pandemie wieder mehr Menschen die kulturellen Angebote Hamburgs nutzen.