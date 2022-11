Hamburger U1 am Wochenende eingeschränkt im Nordosten

Wegen Brückenarbeiten fährt die Hamburger U-Bahn-Linie 1 am kommenden Wochenende nicht zwischen den Stationen Volksdorf und Großhansdorf. Betroffen sind beide Richtungen, teilte die Hamburger Hochbahn mit. Der Grund seien Bauarbeiten an einer Brücke sowie an Gleisen, Signalanlagen und einem Stellwerk in Ahrensburg.